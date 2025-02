Minister Klever (PVV) wil op Trumpiaanse wijze ontwikkelingssamenwerking overboord gooien Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 367 keer bekeken • bewaren

Onderwijs, vrouwenrechten, klimaat en VN-organisaties; ze liggen allemaal op het hakblok van PVV-minister Reinette Klever (Ontwikkelingshulp). Daarbij hanteert Klever de botte bijl van de door haar geprezen Amerikaanse fascist Donald Trump. Het Nederlands belang komt voorop te staan, zegt de PVV'er en het bedrijfsleven moet vooral ook profiteren van het verstrekken van hulp.

"Duurzame energie opwekken, nou dat gaan we niet meer doen. Er zijn projecten gericht op het trainen van vrouwen om de politiek in te gaan, dat soort dingen gaan we ook niet meer doen", zegt de extreemrechtse minister in de Telegraaf:

"Onderwijs gaat over een half miljard minder, aan het maatschappelijk middenveld geven we een miljard euro minder, sport en cultuur doen we ook niet meer en aan klimaat geven we een paar honderd miljoen minder uit. We geven ook minder aan VN-organisaties, de bijdrage aan Unicef en UNDP wordt gehalveerd en met UN Women stoppen we helemaal."

Het volledig afkappen van UN Women komt over als een bezuiniging die ten minste deels is ingegeven uit rancune. Bij de aftrap van de landelijke campagne tegen vrouwengeweld in Enschede eind vorig jaar, liet UN Women dat de PVV-bewindslieden er niet welkom waren. Dit vanwege "teleurstellende uitspraken in het regeringsprogramma over het bestrijden van geweld tegen vrouwen en meisjes".

Dat had de VN-vrouwenorganisatie goed gezien. Het AD schrijft:

Een in het oog springend onderdeel van de plannen - het korten op geld voor vrouwenrechten - levert overigens niet ontzettend veel op. Aan het bevorderen van vrouwenrechten en gendergelijkheid geeft Nederland nu 51 miljoen euro per jaar uit. Dat wordt besteed aan het vergroten van vrouwelijk leiderschap en deelname van vrouwen aan (politieke) besluitvorming, economische zeggenschap en een verbeterde economische omgeving voor vrouwen, voorkomen en stoppen van geweld tegen vrouwen en meisjes en het versterken van de rol van vrouwen in conflictoplossing en vredesopbouw. Hulporganisaties reageerden eerder al met grote zorgen op de plannen. ,,De bezuiniging betekent dat we meisjes in extreem conservatieve landen als Soedan niet meer kunnen helpen”, zei Plan International bijvoorbeeld.

Het budget voor klimaatprogramma's (kleinschalige hernieuwbare energie en regionale klimaatfondsen) wordt ook gehalveerd. Dat gaat van meer dan 400 miljoen terug naar 200 miljoen. De bijdragen aan het VN-kinderfonds UNICEF en VN-ontwikkelingsorganisatie UNDP worden eveneens gehalveerd.