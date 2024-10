PVV-Kamerleden verdienen 141.000 euro per jaar met niks doen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 582 keer bekeken • bewaren

Het allereerste dat de coalitiepartijen beloven in hun Hoofdlijnenakkoord is dat “de hardwerkende Nederlanders” er op vooruit moeten gaan. Bij de grootste partij van de coalitie hebben ze ondertussen geen idee wat ‘hard werken’ precies inhoudt. De Kamerleden van de PVV laten keer op keer verstek gaan bij belangrijke debatten. Kamerlid Vincent van den Born heeft sinds zijn installatie pas zeven woorden uitgesproken in de Kamer.

SP-Kamerlid Bart van Kent kon de werkweigering van de PVV-fractie woensdagavond niet meer aanzien. “Een zee aan lege blauwe stoelen”, zei hij, terwijl hij naar het PVV-vak in de Kamer wees. “De hardwerkende Nederlander weer op één en een hoger minimumloon: dat waren de beloftes van de PVV voor de verkiezingen.”

Nu die idealen kunnen worden waargemaakt, is de PVV echter in geen velden of wegen te bekennen, constateerde de SP’er. Telkens als er wat gedaan kan worden voor mensen die wel wat extra’s kunnen gebruiken, duikt de PVV weg. Van Kent: “Dat bevestigt nog maar eens dat ze alleen maar geïnteresseerd zijn in die valse noodwet en niet geïnteresseerd zijn in sociale rechten of de lonen van mensen of de pensioenen. Ik vind het schandalig.”