Zijn PVV’ers laf of lui? Kamerleden grootste fractie laten verstek gaan bij belangrijke debatten

Het valt op de afgelopen weken. Bij het Kamerdebat over de Wet Dieren was er geen inbreng van de PVV. En dat terwijl de stem van de rechts-radicale fractie waarschijnlijk van doorslaggevend belang zal zijn.

En ook donderdag bij het Kamerdebat over de oorlog in Oekraïne schitterde de PVV door afwezigheid. PVV’er Raymond de Roon was “ziek”, verklaarde Kamervoorzitter Martin Bosma, en de ultrarechtse partij was blijkbaar niet in staat om een vervanger te sturen. Zelfs Bosma’s voormalige medewerker, Joeri Pool, die in zijn maidenspeech nog van leer trok tegen de “voortdurende provocaties” van het Westen tegen Poetin, kwam niet opdagen.