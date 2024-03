PVV-fractie bestaat uit laffe lieden die niet durven te zeggen wat ze vinden Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 359 keer bekeken • bewaren

“Den Haag zit vol met laffe lieden. Bange mensen die laf zijn geboren en laf zullen sterven”, schreef Geert Wilders in 2007. Zeventien jaar later blijkt dat een griezelig adequate beschrijving van de grootste Kamerfractie.

Nog altijd laten de Kamerleden van de PVV namelijk opvallend vaak verstek gaan tijdens debatten, schrijft NRC. Op de slippen van Wilders zijn 36 andere rechts-radicalen in het parlement gekomen, maar vooralsnog durven die nauwelijks te zeggen wat ze vinden. Belangrijke debatten vinden daarom plaats zonder inbreng van de PVV.

“Parlementariër zijn is niet alleen een standpunt vertolken, maar ook je eigen ideeën in het debat scherpen, praten over wat de beste keuzes zijn, en zo als samenleving verder komen. Daar doen ze nog niet aan mee”, constateert Mirjam Bikker (ChristenUnie) in de krant.

De afwezigheid van de PVV’ers is vooral opvallend bij onderwerpen waarover de partij van oudsher een uitgesproken mening heeft. Zo vond het debat over een Nexit woensdag plaats zonder de PVV. En dat terwijl de partij in het verkiezingsprogramma uittreding uit de EU bepleit, schrijft NRC.

“Maar bij het debat was geen PVV’er te zien, behalve de Kamervoorzitter. Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) begint het debat met het verzoek aan Bosma om te wachten tot de PVV er is. „Wel zo collegiaal.” Maar Bosma heeft daar geen zin in. „Die gaan over hun eigen aanwezigheid.””

Vooral als het politiek spannend is, durven de PVV’ers niet, valt andere partijen op. Wilders vertrouwt zijn fractiegenoten niet en heeft hun opgedragen zich tijdens de formatie terughoudend op te stellen. Met die weinig democratische oekaze heeft de leider van de eenmanspartij zijn fractie compleet verlamd.