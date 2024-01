PVV en VVD ruziën over de vraag hoe het fascisme betaald moet worden

Geert Wilders twitterde dit weekend dat hij “forse lastenverlichting voor burgers en geen pijnlijke megabezuinigingen” wil. VVD-tussenpaus Dilan Yeşilgöz beloofde haar congres ondertussen dat “gedegen” overheidsfinanciën voor haar een speerpunt zijn. Dat is voor de andere partijen niet vanzelfsprekend, hield ze haar leden voor . “Op sommigen onderdelen zijn onze gesprekspartners zo links, daar kan de club van Frans Timmermans nog wat van leren.”

Wilders is niet van zins te buigen voor de VVD, schrijft dagblad Trouw. Hij wil in het kabinet-Telegraaf-I het tekort en de staatsschuld laten oplopen. “In zijn PVV-verkiezingsprogramma wil hij alleen bezuinigingen op asiel, ontwikkelingssamenwerking en de publieke omroep. Maar dat levert niet de 17 miljard euro op die nodig zijn volgens een advies van de Studiegroep Begrotingsruimte, het Centraal Planbureau (CPB) en De Nederlandsche Bank (DNB) . De PVV wil afschaffing van het eigen risico in de zorg, verlaging van de AOW-leeftijd, geen btw op voedsel en een fors lagere energiebelasting. Deze wensen kosten meer dan 10 miljard euro.”