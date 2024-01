Yeşilgöz erkent dat VVD in storm is beland, Weisglas over samenwerking met PVV: ‘Doe het niet’

27 jan. 2024 - 16:46

@MG1968-2 De VVD is ook niet liberaal, dat is toch de laatste 13 jaar gebleken, waarbij de bureaucratie is ontploft. Die bureaucratie en controle drift is de negatieve factor van ooit links, het vingertje komt van het CDA en de marktwerking en globalisme komt van de VVD. Dat tezamen is verworden tot het neoliberalisme, waar D'66 en CU zich gretig bij hebben aangesloten. Het was niet meer liberaal, christen democratisch en sociaal democratisch. Het systeem heeft eigenlijk erg weinig opgelost, terwijl daar wel behoefte aan is en was. Je kunt het oneens zijn over de manier waarop, echter dat er een nieuwe bestuurscultuur noodzakelijk is, is evident. De neoliberalen hebben dik verloren, dus in een functionerende democratie mogen andere partijen het nu proberen. Beschuldigingen uiten en name calling zal zeker niets oplossen. Derhalve is mijn inzicht voor echt links : "Neem afstand van het neoliberale smaldeel, ontwikkel een socialistische visie, bedenk een perspectief waar een meerderheid zich in kan vinden. Kijk in het buitenland, Denemarken en Zweden, wat daar werkt. Zweden heeft een wet ingevoerd, waarbij asielzoekers met een crimineel verleden in Zweden en veroordeeld, geen verblijfsvergunning krijgen. Ik zeg niet dat dat goed is, maar het is een richting. Voer een inhoudelijke debat over iets waar heel veel Nederlanders een uitgesproken mening over hebben, last van hebben, overlast ervaren en waar al heel lang geen discussie mogelijk was. Trek je hoofd uit het zand.