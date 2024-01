PVV houdt vast aan wetsvoorstellen die een bom leggen onder de rechtsstaat

10 jan. 2024 - 8:41

Gelukkig hebben we Wim Voermans nog om ons te informeren. Vooral deze [in]formatie zou veel meer openbaar moeten zijn, gezien de antidemocratische houding van deze partijen. Waar jarenlang keihard voor gestreden is -rechtstaat, vrouwen- en homorechten, gelijkwaardigheidsbeginsel, rechtvaardigheid etc- zou zomaar in no-time afgebroken kunnen worden in een coalitieakkoord Bij middenpartijen heb ik nog het idee dat het om elke burger in dit land gaat, nu niet We moeten ons schamen als Wilders MP van dit land wordt