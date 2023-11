PVV draagt Telegraaf-columnist Ronald Plasterk voor als nieuwe verkenner

27 nov. 2023 - 15:27

Oh god ja die is er ook nog...bij hem was ik echt verbijsterd dat ie zo afgleed, vond hem wel sympathiek - al heeft ie als minister achteraf gezien draconische maatregelen genomen. Hij voer nog mee met de Canal Pride - maar daar zal híj dan achteraf wel spijt van hebben, want dat is immers identiteitspolitiek. Rare kronkels in zijn hoofd gekregen - maar ik acht hem niet ongeschikt voor dit klusje