Ronald Plasterk verzint van alles over mij om vreedzaam klimaatactivisme te criminaliseren Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 219 keer bekeken • bewaren

Anne Kervers Promovendus politieke theorie UvA en sinds 2019 actief bij Extinction Rebellion

Terwijl het klimaatactivisme van XR ook een poging is democratie en rechtstaat te beschermen, probeert Ronald Plasterk de Telegraaf-lezer in zijn column van 10 augustus tegen hen op te hitsen. Door het verzinnen van de feiten stelt hij dat klimaatactivisten zichzelf boven de wet wanen. Ter illustratie ‘citeert’ hij een uitspraak van mij die ik nooit heb gedaan. Een doodzonde voor een wetenschapper. Desalniettemin is het inderdaad een waarheid als een koe dat er maar één gek hoeft te zijn om iets echt mis te laten gaan. Dat geldt voor klimaatactivisten, voor boeren, voor coronaprotesten. Moeten we demonstraties dan maar afschaffen?

We danken veel van onze rechten aan vreedzame demonstraties. Algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen, de 40-urige werkweek en fietspaden waren er niet gekomen zonder protest en disruptie van Nederlanders zoals jij en ik. Telkens werd door een kleine groep mensen op vreedzame wijze de orde verstoord. Wat toen controversieel was, wordt nu gevierd. Demonstreren is dus niet voor niets een grondrecht.

Gelukkig is er bij Extinction Rebellion geen enkele aanleiding voor zorgen over geweld. Het beeld wat Plasterk schetst is niet gebaseerd op feiten: XR had niets te maken met de acties in musea en de avond over geweld werd ook niet door XR georganiseerd. Wij zijn strikt geweldloos en democratisch. Onze drie eisen aan de overheid zijn: 1. Wees eerlijk over de klimaatcrisis, 2. Doe wat nodig is, 3. Stel een burgerberaad voor klimaatbeleid in. Sterker nog, recent waarschuwden 400 klimaat-experts in een open brief dat juist het criminaliseren van klimaatactivisten anti-democratisch is.

Naast dat Plasterk me foutief een citaat toeschrijft, gaat het in verband brengen van mijn persoon met Volkert van der G. alle perken te buiten. Een vorm van smaad. Daarnaast is Plasterk selectief in zijn verdachtmakingen. Bij andere protesten waar zelfs geweld werd gebruikt repte hij met geen woord over democratie en rechtstaat. Deelde hij zijn zorgen over boeren-protesten nadat er asbest op de snelweg was gedumpt? Zei hij dat we na de moord op Walter Lübcke extreem-rechtse partijen moeten verbieden? Vanwaar die selectieve verontwaardiging?

Onlangs zat ik met Angela de Jong aan de talkshowtafel bij Renze voor een item over de A12-blokkade. Angela de Jong stelde de scherpe vraag “wie is hier de baas?”. Als je het mij vraagt zijn het bedrijven in plaats van burgers. We worden genaaid. Om maar wat te noemen, de rijen bij de voedselbanken worden alsmaar langer, de zorg valt om, dakloosheid neemt toe en door het lerarentekort hebben sommige kinderen nog maar een vier-daagse schoolweek.

Ook als het aankomt op klimaatbeleid worden we genaaid. Zoals Kitty Herwijer in een column schreef: “het is ongekend dat een steenrijke, elitaire industrie die actief desinformatie verspreidt, het narratief heeft weten te claimen dat vóór klimaatbeleid zijn iets van de elite is”. Klimaatbeleid is in het belang van alle burgers, van boeren tot Formule 1-fanaten. Kijk maar naar buiten. Het weer is alarmerend. Dit is 1.2 graden opwarming, hoe ver laten we het komen?

XR handelt vreedzaam op basis van wetenschap en democratie. Verdachtmakingen als die van Plasterk dienen enkel bedrijfsbelangen ten koste van burgers. XR komt in opstand, ook voor het behoud van Nederland. Dus sluit je aan, en kom naar de A12 in Den Haag op 9 september om 12u!