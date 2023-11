Chaos met Wilders, verkenner Van Strien alweer weg Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1546 keer bekeken • bewaren

De door Geert Wilders vrijdag aangestelde verkenner Gom van Strien pakt alweer zijn biezen.NRC onthulde dit weekend dat Van Strien, die in de Eerste Kamer zit voor de PVV, verdacht wordt van fraude in de vorm van omkoping en oplichting. De universiteit van Utrecht blijkt al eerder aangifte tegen hem te hebben gedaan. Van Strien ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. Niettemin legt hij zijn functie neer. Van Strien stelt in een verklaring:

"Dit weekend verschenen artikelen over werkzaamheden in mijn verleden, waarin mijn integriteit in twijfel wordt getrokken. Zowel de hierover ontstane onrust als het voorbereiden van een reactie hierop verhouden zich in mijn ogen niet met mijn huidige werk als verkenner."

Daarmee komt de verkenning tot stilstand. Voor maardag stonden gesprekken gepland met partijleiders Wilders, Timmermans, Yesilgöz en Jetten. Die gaan niet door. Wilders moet op zoek naar een nieuwe verkenner die moet onderzoeken of en wat de mogelijkheden zijn om een regering te vormen na de verkiezingsuitslag van afgelopen woensdag waarbij de PVV veruit de grootste partij werd. Een van de vele problemen daarbij is dat die partij maar 1 lid heeft, namelijk Wilders zelf, die zich omgeven heeft met ja-knikkers.

De fraude kwam dit voorjaar in het nieuws, na een persbericht van Utrecht Holdings. Die meldde op 12 maart aangifte van oplichting en omkoping te hebben gedaan waarbij twee medewerkers en een oud-medewerker betrokken waren. Namen en functies werden niet genoemd. Uit documenten van Utrecht Holdings blijkt nu dat Van Strien de betrokken oud-medewerker is. Hij was tot medio 2009 bestuurder van Utrecht Holdings. Sinds 2011 is hij senator voor de PVV.