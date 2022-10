PvdA'ers in de clinch over ongedaan maken schorsing Gijs van Dijk

Van Dijk ging in beroep tegen dat besluit. In de media verschenen opvallend veel pleidooien voor eerherstel, gebaseerd op zijn relaas.

De beroepscommissie heeft nu het besluit van het partijbestuur vernietigd . Overigens zonder kennis genomen te hebben van het rapport. De commissie stelt dat de schorsing van Van Dijk niet openlijk bekendgemaakt had mogen worden. Daarnaast constateert de commissie dat het oordeel van het partijbestuur over de misdragingen van Van Dijk harder is dan in het rapport staat.

In een reactie neemt voorzitter Esther Mirjam-Sent afstand van het besluit van de beroepscommissie. “Deze mening delen wij niet. (…) De conclusies in het onderzoeksrapport staan niet ter discussie.” Wel wordt de werkwijze aangepast.

Tinkebell heeft eerder deze maand aangifte gedaan tegen Van Dijk wegens smaad. In de aangifte zegt ze ook dat de vertrouwelijkheid van het onderzoek is geschonden. Van Dijk zou tegen de afspraken in het rapport hebben mogen inzien en daarbij screenshots hebben gemaakt. Alleen delen die zijn beweringen lijken te ondersteunen heeft hij gedeeld met journalisten, aldus de aangifte. Ook tegen Esther-Mirjam Sent is aangifte gedaan omdat de vrouwen die meewerkten aan het onderzoek was beloofd dat hun verklaringen vertrouwelijk zouden blijven. Die belofte werd geschonden door Van Dijk inzage te geven.