Onderzoek verklaart oud-Kamerlid Gijs van Dijk schuldig aan grensoverschrijdend gedrag

Een onderzoek dat de PvdA heeft laten uitvoeren op basis van klachten over fractielid Gijs van Dijk wijst uit dat de politicus zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Het Tweede Kamerlid heeft zijn zetel in februari opgegeven nadat er voor de tweede keer klachten over hem werden ingediend. Kunstenares Tinkebell publiceerde in Het Parool een column over haar nare ervaringen met hem.

Uit het onderzoek is ook duidelijk geworden dat het grensoverschrijdend gedrag zich niet beperkt tot de privésfeer. Van Dijk en zijn legertje aan supporters die in de media voor zijn rehabilitatie pleitten, beweerden steeds dat dat wel het geval was. Van Dijk heeft daarnaast ook de interne normen van de partij geschonden.

Het partijbestuur is geschrokken van de conclusies van onderzoeksbureau Bezemer & Schubad. Het bestuur vindt het op basis van deze conclusies ‘onwenselijk dat Van Dijk in de komende vier jaar een functie als volksvertegenwoordiger of bestuurder namens de PvdA bekleedt’. De Tweede Kamerfractie deelt deze conclusies. Daarmee is een eventuele terugkeer van Gijs van Dijk binnen de PvdA-fractie uitgesloten.

Opvallend is ook dat een van de klagers in het ongelijk wordt gesteld. De vrouw had Van Dijk eerder aangeklaagd wegens grensoverschrijdend gedrag en beweerde dat het onderzoek daarnaar en dat hem vrijpleitte onzorgvuldig was uitgevoerd. Het nieuwe onderzoek stelt dat zowel dat onderzoek als de bijbehorende conclusie overeind blijft. Het nieuwe rapport heeft betrekking op nieuwe klachten over andere voorvallen. De bewering van Van Dijk dat hij zich nooit schuldig aan overschrijding van de normen wordt op basis van het onderzoek "niet overtuigend" genoemd. Over de klagers wordt geconstateerd: zij zijn belogen en bedrogen, hen is pijn en verdriet gedaan, één van hen is in ernstige (beroepsmatige) gewetensnood gebracht en de politieke ambities van een ander zijn gefrustreerd.

Partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent in een verklaring: "Ongewenst gedrag komt helaas overal voor, ook binnen de PvdA. Het is dapper dat melders naar voren zijn gestapt en hun verhaal hebben gedaan. De bevindingen van het onafhankelijk onderzoek zijn verdrietig en ernstig en op geen enkele manier te verenigen met de positie van volksvertegenwoordiger namens de PvdA."

Fractievoorzitter Attje Kuiken: "Het is goed dat het onafhankelijk onderzoek nu is afgerond. Dit is een nare periode voor alle betrokkenen. De conclusies zijn pijnlijk en ernstig, de fractie neemt het besluit van het partijbestuur over en dat betekent dat er voor Gijs van Dijk geen plaats meer is in de PvdA Tweede Kamerfractie."

Tinkebell zegt in een reactie dat in het onderzoek slechts de 'top of the iceberg' aan de orde komt maar is tevreden met de conclusies. Eerder had ze verklaard geen vertrouwen te hebben in het onderzoek.

Update:

Van Dijk volhardt in zijn bewering dat hij onschuldig is. In een verklaring stelt hij "B&S komt niet tot de conclusie dat ik bepaalde gedragscodes van de PvdA heb geschonden." Dat is opvallend omdat in de door het bureau opgestelde conclusie duidelijk het tegenovergestelde staat: