PvdA sluit regeren met VVD nog niet uit, maar 'onbetrouwbare' Mark Rutte moet wel weg

PvdA-leider Attje Kuiken noemt demissionair premier Mark Rutte "onbetrouwbaar" en "uitgeregeerd". Deelname aan een kabinet waar Rutte onderdeel van is, is dan ook uitgesloten. Kuiken gaat voorlopig nog niet zo ver om samenwerking met de VVD in zijn geheel uit te sluiten. Ze zegt zich eerst te willen richten op het ledenreferendum over samenwerking tussen de PvdA en GroenLinks.

GroenLinks-leider Jesse Klaver wilde desgevraagd nog niet ingaan op samenwerking met Rutte, zo meldt ANP. Aan het eind van het Kamerdebat over de Provinciale Statenverkiezingen, afgelopen april, diende Klaver GroenLinks nog wel een motie van wantrouwen tegen het kabinet-Rutte in.De kans is nihil dat hij een voortzetting van het premierschap van Rutte nog wel ziet zitten.

Nederland heeft behoefte aan een linkse premier, vinden de twee partijen die overigens al langer nauw samenwerken. Maar wie PvdA en GroenLinks straks als premierskandidaat naar voren schuiven, is nog onduidelijk. Kuiken noch Klaver wilde zeggen of zij beschikbaar zijn. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe leden van twee verschillende partijen straks een lijst en een programma kunnen samenstellen, maar volgens PvdA-voorzitter Esther-Mirjam Sent is het wel mogelijk om dat te regelen volgens de regels van de partijen. Dit kan omdat het een uitzonderlijke situatie is, aldus Sent.