PvdA'ers en GroenLinksers mogen kiezen: samen de Tweede Kamerverkiezingen in of niet

PvdA'ers kunnen vanaf maandag laten weten of de partij met GroenLinks met een gezamenlijk verkiezingsprogramma en een gezamenlijke kandidatenlijst de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer moeten ingaan. Het partijbestuur heeft een ledenraadpleging uitgeschreven die maandag start en tot 17 juli loopt. Dat schrijft PvdA-partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent op de PvdA-site.

In de Eerste Kamer vormen de twee partijen inmiddels een gezamenlijke fractie. Ze hebben daar 14 zetels. Direct na de val van het kabinet zei Jesse Klaver in Nieuwsuur al dat wat hem betreft die samenwerking wordt doorgezet: "Het is tijd voor verandering in Nederland en daar is een verenigd links voor nodig." Op Twitter schreef hij dat wat hem betreft de twee partijen met één lijst de verkiezingen in zouden gaan.