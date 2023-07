BBB wil best in een kabinet met de VVD, maar alleen als Mark oprut

Als de VVD inderdaad de stekker uit het kabinet trekt, is BBB-leider Caroline van der Plas meer dan bereid om met die partij te onderhandelen over een nieuw kabinet. Daar is wel een harde voorwaarde aan verbonden: Van der Plas weigert stellig deel te nemen aan een coalitie waarvan VVD-leider Mark Rutte opnieuw de premier is. Dat meldt ANP. Rutte lijkt aan te sturen op nieuwe verkiezingen, in de hoop op meer politiek draagvlak voor een strenger asielbeleid. Het is nog maar de vraag of hij in staat is een nieuwe coalitie te vormen.