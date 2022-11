Provincie Gelderland mag niet met verfkogels op wolven schieten

De provincie Gelderland mag niet met paintballgeweren op wolven schieten. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland woensdagochtend bepaald, zo meldt Omroep Gelderland . Op de Hoge Veluwe zou ten minste één wolf rondlopen die niet bang genoeg is voor mensen en daardoor te dicht in de buurt komt. Door met verfballetjes op het dier te schieten, hoopte de provincie de wolf voldoende angst aan te jagen om op afstand te blijven.

De zaak was aangespannen door de Faunabescherming. Volgens de stichting is niet duidelijk welke schade de wolf kan oplopen wanneer hij met een paintballgeweer wordt beschoten. Ook zouden er onvoldoende andere manieren zijn getest om de wolf af te schrikken. De rechter ging daarin mee en oordeelde dat de provincie niet goed heeft onderbouwd waarom juist voor dit afschrikmiddel moet worden gekozen. Daarbij baseerde de rechter zich op de Europese beschermde status van de wolf. Ook is niet met zekerheid te zeggen dat het steeds om dezelfde wolf gaat en of het misschien een nieuwsgierige jonge wolf is.