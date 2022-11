Rechter gebiedt per direct stop op gebruik paintball-geweren tegen wolven

De provincie Gelderland mag vooralsnog niet met paintball-geweren op wolven jagen. Dat heeft de rechter besloten in een zaak die was aangespannen door de dierenrechtenorganisatie Faunabescherming . De provincie wilde de wapens gebruiken tegen een wolf op de Hoge Veluwe die door toedoen van voederende mensen zijn schuwheid heeft verloren. Onder meer fotografen trachten voor hun hobby het wilde dier zo te lokken.

Een paintballgeweer is namelijk nog niet eerder ingezet om wolven op de Veluwe te verstoren, terwijl het tot ernstige verwondingen bij het dier kan leiden. Dit maakte de zaak zo spoedeisend dat de voorzieningenrechter direct een beslissing moest nemen. Volgende week woensdag wordt de zaak over het schieten op de wolf inhoudelijk besproken in de rechtbank. Tot die tijd mogen handhavers dus geen paintballkogels afvuren op de niet schuwe wolf op de Hoge Veluwe. De provincie kreeg eerder groen licht van de politie om niet schuwe wolven te beschieten met paintbalkogels. De schrikreactie die dat zou veroorzaken, zou de wolf wilder en meer mensenschuw moeten maken.