Programma GroenLinks-PvdA: betaalbare woning voor iedereen en hogere lonen

GroenLinks-PvdA wil alles op alles zetten om de wooncrisis zo snel mogelijk op te lossen. De linkse partij denkt betaalbare woningen te kunnen realiseren met “het grootste investeringsprogramma in decennia”. Dat blijkt uit het maandag gepresenteerde verkiezingsprogramma ‘Een nieuwe start voor Nederland’.

De partij wil de volkshuisvesting en woningbouw niet langer overlaten aan de markt. Twee grote struikelblokken voor de bouw van nieuwe woningen – de intensieve veehouderij en de luchtvaart met hun stikstofuitstoot – moeten inkrimpen om plaats te maken voor woningen.

“De intensieve veehouderij zal meer moeten doen om vervuiling terug te dringen. Daarbij hoort ook een kleinere veestapel, en zo nodig met dwingende maatregelen als stok achter de deur”, valt te lezen in het verkiezingsprogramma. “Rondom natuurgebieden als de Veluwe en de Peel starten we direct met het uitkopen van intensieve veehouders zodat binnen een half jaar de vergunningverlening voor woningbouw weer loopt.”

Als het aan GroenLinks-PvdA ligt gaat de overheid weer grond kopen om zo speculanten buiten spel te zetten. “Wij willen vooruit en daarom gaan we de strijd aan met profiteurs die rijker worden van de stilstand”, stelt Frans Timmermans.

Nieuwe woningbouwcorporaties moeten een grote rol krijgen bij nieuwbouwprojecten. Veel meer Nederlanders moeten in aanmerking komen voor een betaalbare woning. “De inkomensgrenzen gaan omhoog, zodat ook de middenklasse toegang krijgt tot betaalbare woningen”, schrijven de opstellers van het verkiezingsprogramma. “Het doel is dat tweederde van de Nederlandse huishoudens tot de doelgroep behoort.”

In het verkiezingsprogramma zet GroenLinks-PvdA zich af tegen de afgelopen jaren van stilstand. De overheid krijgt een grotere rol. Niet alleen bij het oplossen van de wooncrisis, maar bijvoorbeeld ook bij de aanpak van de klimaatcrisis. “Grote vervuilende bedrijven gaan eerlijk betalen voor hun uitstoot en fossiele subsidies bouwen we af. Ook komt er een verbod op de lozing van de kankerverwekkende stof PFAS”, belooft GroenLinks-PvdA.

Terwijl rechtse partijen als de VVD de industrie en de grote bedrijven in de watten leggen, wil GroenLinks-PvdA juist mensen met een kleine beurs helpen. Het minimumloon gaat omhoog naar 18 euro (net als bij de SP en NSC). Acht miljoen werkenden moeten erop vooruit gaan, beloofde Timmermans eerder al. Dat is volgens de partij niet alleen goed voor de werknemers, maar ook voor de veerkrachtigheid en het verdienvermogen van Nederland. Hogere lonen dwingen bedrijven immers om meer te innoveren, omdat ze niet meer kunnen teren op goedkope arbeid.

Eerder liet Dilan Yesilgöz al weten dat ze niets zag in de plannen om de hardwerkende Nederlander meer te betalen. De VVD houdt de lonen het liefst laag, hoewel de bedrijfswinsten de afgelopen decennia veel sterker zijn gestegen dan de inkomens.

“Van iedere euro die wordt verdiend gaat een steeds kleiner deel naar werkenden (de zogeheten ‘arbeidsinkomensquote’)”, constateert GroenLinks-PvdA. “We streven op korte termijn naar een verdeling waarbij de opbrengst voor werkenden minimaal tachtig procent is, zoals vroeger normaal was. Zo komt de winst niet alleen terecht bij de aandeelhouders, maar ook bij werknemers.”

GroenLinks-PvdA wil de inkomens- en vermogensverschillen kleiner maken. Het dagelijks leven moet goedkoper worden. “Wij maken vaste lasten weer behapbaar”, belooft de partij, “met een lagere energierekening door goede woningisolatie, huurverhogingen aan banden, lagere prijskaartjes in het ov, en een forse verlaging van zowel de zorgpremie als het eigen risico.”

Om ervoor te zorgen dat superrijken net zoveel belasting betalen als normale arbeiders, wil de partij een einde maken aan speciale belastingkortingen waarvan alleen vermogenden gebruik kunnen maken. Daarnaast wil de partij belastingontwijking “keihard aanpakken”.