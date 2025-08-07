SP wil rijken niet langer pamperen op kosten van gewone mensen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 837 keer bekeken • bewaren

De SP wil dat de rijken in Nederland niet langer in de watten worden gelegd. In haar concept-verkiezingsprogramma Supersociaal bepleit de partij onder meer een vermogensplafond van 50 miljoen euro. Daarnaast komt er een miljonairstaks van 5 procent op vermogens boven de 5 miljoen euro. Die laatste maatregel moet 12,5 miljard euro opleveren om “in onze samenleving te investeren”.

“Want het is niet normaal dat kinderen in auto’s en garageboxen slapen, één op de vijf gezinnen in een huis met vocht en schimmel leeft, één op de vijf mensen door de hoge kosten de zorg mijdt, 20 duizend ouderen op de wachtlijst voor het verpleeghuis staan, één op de drie werkenden een onzeker contract en inkomen heeft en 500 duizend mensen in voedselnood verkeren.”

Als het aan de SP ligt, komen er een miljoen woningen bij met een huur tot maximaal 800 euro. Ook gaat het minimumloon omhoog: van 14,40 euro per uur nu naar 18 euro. Alle gekoppelde uitkeringen stijgen mee.

De partij is van plan het toeslagencircus overbodig maken. “Als zorg, het openbaar vervoer, onderwijs en de kinderopvang voortaan gratis zijn en basisbehoeften als wonen en energie betaalbaar zijn, dan hoeven we geen ingewikkelde toeslagen meer te verstrekken. Zo stoppen we met het zinloos rondpompen van geld, verminderen we de bureaucratie en voorkomen we dat mensen ten onrechte van fraude worden beschuldigd.”

Daarmee wil de SP de gewone mensen tegemoet komen. Want dat is in de laatste kabinetsperiodes niet gebeurd. “Als het gaat om problemen van gewone mensen oplossen, dan hebben de rechtse ruziemakers PVV, VVD, NSC en BBB de afgelopen jaren niets voor elkaar gekregen. Beloften zoals het afschaffen van het eigen risico, het verlagen van de huren en goedkopere boodschappen zijn allemaal gebroken. De wooncrisis is vergroot, de zorg is verder vermarkt en de armoede en onzekerheid zijn verdiept.”