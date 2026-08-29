PRO-Statenlid vertrekt vanwege agressieve boeren, FDF viert feest: ‘Dat is 1’ Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 1922 keer bekeken • Bewaren

PRO-Statenlid Kevin Hordijk houdt het na deze periode voor gezien als volksvertegenwoordiger in Brabant. De intimiderende acties van de boze boeren zijn hem niet in de koude kleren gaan zitten, meldt het BD. Farmers Defence Force (FDF) kraait victorie op Facebook. “En dat is 1, dat er nog maar veel mogen volgen...”, schrijft de extremistische groep. Het BD schrijft:

“De opmerking bevestigt voor Hordijk nog maar eens waarom hij na de verkiezingen van maart niet door wil als Provinciale Statenlid voor PRO. „Toen ik in 2022 begon, dacht ik nog dat dit het hoogste politieke niveau was waarin mensen normaal met elkaar in debat konden, maar ook dit is geen leuke plek meer.” Dat heeft alles te maken met de onrust in de samenleving die ook het politieke debat verhardt. Met acties van groepen zoals Farmers Defence Force. Poppen aan stroppen voor het provinciehuis. Nazivergelijkingen en een Jodenster-variant in de Statenzaal.”

FDF grossiert in agressieve acties. Zo kreeg Hordijk een deurwaarder op de stoep. Eerder kreeg onder meer het toenmalige CDA-Kamerlid Eline Vedder te maken met de extreme intimidatie uit de hoek van de FDF-achterban. Ze werd telefonisch belaagd en er werd een AI-pornovideo van haar verspreid. Ook dreigde de actiegroep haar koeien naar de slacht te brengen. Haar boerderij moest worden uitgerust met camera's en de politie reed dagelijks langs.

Commissaris van de Koning Ina Adema heeft geen goed woord over voor de reactie van FDF op het vertrek van Hordijk. “Die is ongepast, intimiderend en gaat alle grenzen van het betamelijke te buiten.”