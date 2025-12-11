Vertrokken CDA-Kamerlid was doelwit van ernstige bedreigingen van FDF-achterban Actueel 11-12-2025

Eline Vedder was de afgelopen jaren een opvallend CDA-Kamerlid. Ze was het gezicht van de nieuwe landbouw- en stikstofkoers van de christendemocratische partij. Vedder, die anders dan het gemiddelde BBB-Kamerlid zelf wel boerin was, bepleitte een realistische koers waarbij veehouders in de buurt van kwetsbare natuur minder stikstof moeten uitstoten. Daarmee gaf ze in de afgelopen periode, net als NSC-Kamerlid Harm Holman (ook een boer), een stem aan de grote groep gematigde boeren die maar al te vaak overstemd worden door hun agressieve collega’s en de BBB.

Ook Vedder kreeg te maken met ongehoorde intimidatiepraktijken, vertelt ze in een indrukwekkend afscheidsinterview in dagblad Trouw. De achterban van de extremistische Farmers Defence Force (FDF) zette haar telefoonnummer online, waarna ze werd bedolven onder telefoontjes en berichten. Daarmee hield het niet op, schrijft Trouw.

“Een klein jaar later wordt Vedder gebeld door de beveiligingsdienst van de Tweede Kamer. Er is een deepfake pornovideo van haar gemaakt en die gaat rond op internet. Ze voelt zich misselijk. “Ik heb gesprekken met mijn jonge kinderen moeten voeren die ik nooit had willen voeren.” Er gebeurt nog meer, vertelt Vedder. “FDF heeft gedreigd mijn koeien naar de slacht te brengen. Ik ben het afgelopen jaar regelmatig bedreigd, de hele boerderij hangt vol met camera’s. Er zijn periodes geweest dat vijf keer per dag de politie door mijn straat reed, terwijl ik niet eens thuis was, want doordeweeks zit ik in Den Haag. Ik zie m’n gezin eigenlijk alleen in het weekend, en ook dán ben ik vaak nog aan het werk.””

De bedreigingen trokken een zware wissel op het functioneren van Vedder. Toen ze in het ziekenhuis belandde en aan de zuurstof en de hartbewaking moest, kwam er tijd voor reflectie. Ze moest toegeven dat ze niet meer zo onbevangen was als aan het begin van haar Kamerlidmaatschap. Ze had zich bij de start voorgenomen om zichzelf te zijn, maar dat lukte niet meer altijd. “Ik doe het werk niet meer op dezelfde manier als aan het begin. Ik ben voorzichtiger geworden. Omdat het wat met je dóet, die bedreigingen.”

Ze besloot zich niet herkiesbaar te stellen. Inmiddels zit ze wel in de provinciale staten van Drenthe. Als Kamerlid botste ze vaak met de BBB, waarmee het CDA in de provincie in een coalitie zit. In Drenthe heeft Vedder niet de portefeuille landbouw. “Dan heb ik binnen één vergadering een coalitiebreuk veroorzaakt.”