Premier Jetten reageert op genocide-dreiging Trump: 'Dat hoort gewoon niet'

Minister-president Rob Jetten (D66) hoopt op "terughoudendheid" van de Verenigde Staten in de oorlog tegen Iran. Dat schrijft ANP. De Amerikaanse kleptocraat Donald Trump dreigde eerder op de dag op sociale media dat komende nacht "een hele beschaving" in Iran zal worden uitgeroeid. Reden voor een stevige stellingname, zou je denken. Maar daarvoor hoeft men nog altijd niet in Het Torentje te zijn. "Dat zijn geen behulpzame teksten", laat Rob Jetten weten, die zich een waardig opvolger van 's lands niksigste premier ooit Dick Schoof toont.

Jetten wil naar eigen zeggen niet "elke tweet" van Trump becommentariëren, en weigert al te diep in te gaan op "dingen die nog niet gebeurd zijn". Nu is niet op elke tweet van Trump ingaan doorgaans een uitstekend idee, maar in het geval van een naderende genocide, een die mogelijk is ingefluisterd door Benjamin Netanyahu, had daar best een uitzondering op gemaakt kunnen worden, op zich. Tegelijkertijd is inmiddels wel duidelijk dat opeenvolgende Nederlandse kabinetten niet te porren zijn voor het voorkomen dan wel stevig veroordelen van een volkerenmoord.

Zowel Iran als de VS maakt zich volgens Jetten schuldig aan aanvallen op doelen "die geen militaire doelen zijn". Hij wijst erop dat het aanvallen van civiele infrastructuur, zoals energiecentrales en bruggen, strijdig is met het internationaal recht. "Dat hoort gewoon niet."