Netanyahu fluisterde Trump in Iran te vernietigen, Israëli's spreken van 'Hiroshima en Nagasaki-model'

De Israëlische premier en oorlogsmisdadiger Benjamin Netanyahu heeft zijn politieke voortbestaan onlosmakelijk verbonden aan wat hij zelf omschrijft als "Israëls belangrijkste oorlog": het omverwerpen van het Iraanse regime. Volgens analisten uit zijn eigen partij wordt daarbij openlijk gesproken over de inzet van het "Hiroshima en Nagasaki-model", een verwijzing naar de Amerikaanse atoombommen die in 1945 twee Japanse steden verwoestten.
Defensieminister Katz en Netanyahu spreken volgens Al Jazeera over het "verpletteren" en "beslissend decimeren" van Iran. Ook zou al een lijst klaarliggen van Iraanse doelwitten, in afwachting van groen licht uit Washington. Eerder op de dag dreigde Trump met het "volledig vernietigen van de beschaving" in Iran, op zo'n manier dat die niet meer opgebouwd kan worden. Gevreesd wordt dan ook dat Trump met dat dreigement doelt op de inzet van een kernwapen.
Netanyahu zou Trump actief hebben ontraden een diplomatiek akkoord te sluiten, omdat Iran volgens hem niet onder de juiste voorwaarden zou capituleren. Succes is voor Netanyahu alleen aanvaardbaar als het absoluut is, oftewel: een volledige vernietiging van het Iraanse systeem.
Meer over: actueel, israël, verenigde staten, oorlog in iran
Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.