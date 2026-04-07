Netanyahu fluisterde Trump in Iran te vernietigen, Israëli's spreken van 'Hiroshima en Nagasaki-model'

De Israëlische premier en oorlogsmisdadiger Benjamin Netanyahu heeft zijn politieke voortbestaan onlosmakelijk verbonden aan wat hij zelf omschrijft als "Israëls belangrijkste oorlog": het omverwerpen van het Iraanse regime. Volgens analisten uit zijn eigen partij wordt daarbij openlijk gesproken over de inzet van het "Hiroshima en Nagasaki-model", een verwijzing naar de Amerikaanse atoombommen die in 1945 twee Japanse steden verwoestten.

Defensieminister Katz en Netanyahu spreken volgens Al Jazeera over het "verpletteren" en "beslissend decimeren" van Iran. Ook zou al een lijst klaarliggen van Iraanse doelwitten, in afwachting van groen licht uit Washington. Eerder op de dag dreigde Trump met het "volledig vernietigen van de beschaving" in Iran, op zo'n manier dat die niet meer opgebouwd kan worden. Gevreesd wordt dan ook dat Trump met dat dreigement doelt op de inzet van een kernwapen.