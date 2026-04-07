Oranje oorlogsmisdadiger dreigt complete Iraanse 'beschaving te vernietigen'

Donald Trump, die met de minuut verder losgeslagen raakt van de realiteit, heeft gedreigd de complete beschaving in Iran te vernietigen 'om nooit meer terug te keren'. De oranje tiran deed dat op zijn eigen sociale netwerk Truth Social. Trump is gefrustreerd dat Iran nog altijd weigert de Straat van Hormuz vrij te geven, die werd gesloten als reactie op de illegale oorlog die de VS en Israël zijn gestart. Volgens analisten zit Trump in het nauw en weet hij niet meer wat hij moet doen.

In het geval van Trump leidt dat ertoe dat hij steeds verder gaat in zijn bedreigingen. Zo zei hij eerder alle bruggen en energievoorzieningen in Iran te willen vernietigen, wat neerkomt op oorlogsmisdaden. Inmiddels gaat hij dus nog een stap verder, namelijk openlijk dreigen met genocide. Op Truth Social schreef hij:

"Een hele beschaving zal vannacht sterven, om nooit meer terug te keren. Ik wil niet dat dit gebeurt, maar het zal waarschijnlijk toch gebeuren. Maar nu we een Volledige en Totale Regimewisseling hebben, waarbij andere, slimmere en minder geradicaliseerde geesten de overhand krijgen, kan er misschien iets revolutionair wonderlijks gebeuren, WIE WEET? We zullen het vannacht weten, een van de belangrijkste momenten in de lange en complexe geschiedenis van de Wereld. 47 jaar afpersing, corruptie en dood zullen eindelijk voorbij zijn. God zegene het Grote Volk van Iran!"