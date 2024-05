Politieke partijen: trap de VVD van die Pride-boot af Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 174 keer bekeken • bewaren

Hoe kun je jezelf als deelnemende partij serieus nemen als je daar staat de dansen met een partij die actief de positie van lhbtqia+-mensen onderuit helpt?

Zaterdag vindt Pride Utrecht weer plaats, met als hoogtepunt de botenparade. Tientallen organisaties varen weer mee om hun steun te uiten aan lhbtqia+-mensen (of in het geval van veel bedrijven en instanties, om reclame te maken). Een van de boten is die van een groep politieke partijen, die gezamenlijk meevaren . In Utrecht zijn dit GroenLinks, de PvdA, D66, Student & Starter, het CDA, Volt, de lokale afsplitser Horizon en de VVD. Dit soort gezamenlijke politieke boten zie je ook geregeld bij andere Pride botenparades, en vrijwel altijd is de VVD ook aanwezig.

En ik wil toch vragen: waarom?

Laten we die deelname even in context plaatsen. Die partijen staan natuurlijk niet alleen als Utrechtse afdelingen op die boot. De landelijke partijen staan daar onontkomelijk ook als vertegenwoordiging van de gehele partij.

Het komende kabinet

De VVD staat landelijk op het punt om een radicaalrechts kabinet te vormen samen met de PVV, NSC en BBB. Dit zijn alledrie partijen die fel anti-lhbtqia+ zijn. De PVV en BBB spreken allebei constant van ‘woke indoctrinatie’ en ‘genderwaanzin’. De PVV vindt trans zijn ‘onzin’ en roept dat kinderen ertegen ‘beschermd moeten worden’, om maar wat te noemen . BBB verspreidt ook constant haatvolle taal over trans mensen, desinfo over lhbtqia+-voorlichting, enzovoort.

NSC keert zich intussen actief tegen trans rechten, waarbij ze ook desinformatie gebruiken en verspreiden. NSC nam zelfs stappen om buiten de afgesproken werkwijze om de ‘transgenderwet’ te torpederen . Alledrie deze partijen hebben ook aangegeven dat ze de zorg voor trans jongeren willen inperken . En zo kan ik nog uren doorgaan.

En de VVD tolereert dit dus allemaal. Sterker nog: ze faciliteren het door deze partijen aan de macht te helpen. Hoe kun je zeggen dat je achter lhbtqia+-mensen staat als je tegelijk aanvallen jegens hen tolereert?

Het komende beleid

En het blijft niet bij de principekwestie van de samenwerking: de plannen van het komende kabinet beloven ook weinig goeds. Toegegeven, er staan een paar mooi ogende woorden in, zoals dat ze lhbtqia+-asielzoekers en jongeren die hun seksualiteit moeten onderdrukken willen beschermen, maar in de context van de rest van de plannen zijn die woorden niets waard.

Betere bescherming van lhbtqia+-asielzoekers is belangrijk en klinkt mooi, maar in de context van het bredere asielbeleid is dat een holle frase. Lhbtqia+-vluchtelingen worden al jaren structureel niet erkend . Ze worden structureel bestempeld als ‘ niet gay genoeg ’ - zelfs als ze letterlijk een partner hebben - en daarna worden ze teruggestuurd naar situaties waar als lhbtqia+-personen hun levens in gevaar zijn. Daar veranderen de partijen niks aan. Sterker nog: als het ‘strengste asielpakket ooit’ werkelijkheid wordt, dan gaat dat er sowieso voor zorgen dat ook veel lhbtqia+-vluchtelingen in de steek zullen worden gelaten.

Leuk ook dat dit kabinet zegt dat ze jongeren willen helpen, maar dan vraag ik me af waarom ze tegelijk de aanval openen op voorlichting over lhbtqia+-onderwerpen. In het akkoord staat dat seksuele voorlichting “politiek neutraal” moet worden. Caroline van der Plas heeft toegelicht dat dit gaat om, ik citeer, “de letterbak”, want die is “gekkigheid”. En daar heeft de VVD dus ook voor getekend.

Tekortkomend of ronduit anti-lhbtqia+-beleid

Om ook even terug te kijken: hoe serieus heeft de VVD zich in 14 jaar aan de macht nou echt voor lhbtqia+-mensen ingezet? Op de Europese ranglijst voor lhbtqia+-rechten is Nederland al jaren aan het dalen. Inmiddels staan we veertiende (!). Dat komt omdat beleid voor lhbtqia+-mensen al jaren achterblijft. Trans mensen moeten inmiddels meer dan 3 jaar wachten op zorg. Veel intersekse mensen worden bij de geboorte nog steeds onnodig geopereerd, wat een schending is van hun mensenrechten . Opnieuw: de lijst loopt erg lang door.

Het was allemaal voor de VVD simpelweg nooit een prioriteit. En dat vind ik extra kwalijk omdat ze constant doen alsof dat wel zo is. Ze staan al jaren te springen bij Prides door het hele land, ondertekenen al jaren het regenboogstembusakkoord , maar in de Kamer liggen die mooie woorden vooral te verstoffen. Toen de haatcampagne tegen de ‘transgenderwet’ losbarstte, begon de VVD daar zelfs op te draaien . Tip voor de VVD: als je een stembusakkoord tekent, is het ook de bedoeling dat je daar iets mee doet.

En dan heb ik het nog niet eens gehad over wat de VVD elders in het land allemaal uithaalt. De VVD Zeeland stemde tegen een voorstel om als provincie het regenboogakkoord te tekenen. De VVD Westland steunde een FVD-motie om het Sense-spreekuur van de GGD af te schaffen omdat er “woke en LHBT-gedachtegoed” verspreid zou worden. Het stond er echt zo, en de VVD stemde ermee in. Op zich niet héél verrassend: was het niet Yeşilgöz zelf die angst zaaide over het gevaar van “wokisme”?

Geen tolerantie voor intolerantie

En ondanks dit alles staat de VVD toch doodleuk met regenboogvlaggetjes te zwaaien op een gezamenlijke pride-boot. Het is gewoon gratis regenboogreclame voor een partij die anti-lhbtqia+-haat tolereert, en zich geregeld zelf tegen lhbtqia+-mensen keert. En de andere politieke partijen op die boot faciliteren dat.

Wat mij betreft hebben politieke partijen überhaupt geen plek bij Pride. Als je wilt laten zien dat je voor lhbtqia+-mensen opkomt, laat dat dan zien in de vergaderzalen, en niet als reclamestunt voor je partij op een Pride-boot. Maar als een politieke boot dan zo nodig moet: hoe kun je jezelf als deelnemende partij dan serieus nemen als je daar staat de dansen met een partij die actief de positie van lhbtqia+-mensen onderuit helpt?