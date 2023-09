Transgender jongeren zijn bij BBB niet veilig Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • 839 keer bekeken • bewaren

Forum voor Democratie diende vorige week een motie in om het voorschrijven van puberteitsremmers en hormoonblokkers aan transgender jongeren te verbieden. Ik kan heel veel zeggen over deze motie en hoe kwalijk hij is, maar hij had één voordeel: de stemming erover geeft ons vlak voor de verkiezingen een goed kijkje in hoe partijen denken over transgender jongeren en hun zorg.

Dinsdag was de stemming, die hoofdelijk gebeurde. Een meerderheid van de Kamer heeft de motie gelukkig verworpen, maar er waren toch veel partijen die de motie steunden. Van de fracties van FvD, DENK, SGP, JA21, Groep Van Haga en Lid Ephraim stemden alle aanwezige Kamerleden voor het verbod. Van de PVV stemden 3 Kamerleden tegen het verbod en de andere 13 Kamerleden voor. Van al deze partijen zal dit denk ik weinig mensen verbazen. Maar er was nog een partij die voor het verbod stemde: BBB.

Sinds Kamerleden Lilian Helder, Derk Jan Eppink en Nicki Pouw-Verweij zijn overgelopen van de PVV en JA21 naar BBB, bestaat de BBB-fractie uit 4 leden. Van hen stemden 2 Kamerleden voor en 2 Kamerleden tegen het verbod. Belangrijk is de toelichting hierbij: Pouw-Verweij zei dat BBB er voorstander van is om het voorschrijven van puberteitsremmers aan jongeren flink in te perken, en dat zij alleen verdeeld stemden vanwege een onduidelijkheid in de motie. Caroline van der Plas heeft ook getweet dat ze voor inperking is.

Puberteitsremmers

Even voor de helderheid: waar gaat deze motie over? Puberteitsremmers zijn medicijnen waarmee, simpel gezegd, de puberteit bij transgender jongeren kan worden afgeremd. Zo kan je als jongere meer tijd winnen om na te denken over wie je bent en wat je wil, en kan worden voorkomen dat de ontwikkelingen van de puberteit bij transgender jongeren leiden tot zwaar psychisch leed. Er wordt vanuit (radicaal)rechtse en conservatieve kringen veel ophef geschopt en angst gezaaid over de zorg voor transgender jongeren, en een groot aantal mainstream media en politici gaan hier vaak ook in mee. Voor de duidelijkheid: die angst is grotendeels gebaseerd op onderbuikgevoelens, zwaar overdreven en verdraaide cijfers, en vaak ronduit misleidende bronnen en informatie.

Ja, er zijn nog een aantal onduidelijkheden en mogelijke nadelen. Maar volgens de Universiteit Utrecht zijn “de meeste studies het er over eens dat de (mogelijke) bijwerkingen niet opwegen tegen de bewezen positieve effecten van puberteitsremmers.” Onderzoeker Lynn Rew omschrijft puberteitsremmers zelfs als “levensredders”, en veel andere onderzoekers en experts beamen dat ook. Voor heel veel transgender jongeren is deze zorg van onschatbare waarde en onmisbaar.

BBB’s retoriek over transgender mensen

Maar BBB is er dus ook voorstander van om transgender jongeren deze essentiële zorg te ontnemen. Ik vind dat pijnlijk en zorgwekkend. Aan de andere kant, als je een beetje in BBB duikt, dan zou dit je niet moeten verbazen. Sterker nog: ik ben bang dat het bij BBB hier niet bij zal blijven. Kijk naar hoe BBB’ers over transgender mensen praten.

Mona Keijzer, de nummer 2 en premierskandidaat van BBB, heeft op Twitter gezegd dat er een “woke genderideologie” is die “tot verlies van vrouwen leidt.” Nicki Pouw-Verweij begon na de stemming dinsdag ook meteen weer te tweeten over “genderideologie”. In Kamervragen (die ze indiende samen met Van der Plas) vroeg ze of transgenderzorg voor jongeren “heroverwogen” moet worden. In andere Kamervragen schrijft ze over “de noodzaak om als overheid in actie te komen” tegen gendergerelateerde behandelingen voor jongeren.

Een van haar gestelde vragen: “Kan [de minister] instemmen met de visie dat de uitwerking van de behandeling van genderincongruentie bij minderjarigen een maatschappelijke vraagstuk is dat de bevoegdheid van de medische beroepsgroep overstijgt?”. Even in meer gewone mensentaal: het oordeel van artsen en medisch experts zou ondergeschikt zijn aan wat de zogenaamde onderbuik van de maatschappij (oftewel de politiek) voelt. En ja, dit zijn gestelde vragen, maar als een politica zelf een visie op papier zet en vervolgens vraagt of de minister daarmee instemt, dan kun je denk ik wel concluderen dat ze er zelf ook zo instaat.

Maar niemand maakt het zo bont als Lilian Helder. Zij heeft nog namens de PVV het woord gevoerd bij het debat over de Wet Wijziging Registratie Geslacht, in de volksmond bekend geworden als de “transgenderwet” (de wet waarmee transgender mensen het geslacht in hun paspoort zouden kunnen wijzigen zonder verklaring van een psycholoog). In dat debat verdraaide ze feiten over de wet. Ze zei bijvoorbeeld dat kinderen hun geregistreerd geslacht zouden kunnen veranderen zonder inspraak van hun ouders of verzorgers, wat niet zo is.

Verder sprak ze over “woke hysterie” en zei ze dat transgender zijn aan kinderen wordt opgedrongen. Ook vergelijkt ze zelfbeschikking van transgender jongeren met hen blootstellen aan alcohol en seksueel misbruik, en ze vergelijkt het tegenhouden van de wet met kinderen beschermen tegen pedofielenvereniging Martijn. Kijk haar bijdrage terug of lees het verslag door. Ze heeft het echt gezegd.

Dit is slechts een greep uit alle voorbeelden. En mensen die dit soort uitspraken doen en dit soort standpunten hebben, zijn bij BBB dus meer dan welkom in de fractie en op de kandidatenlijst.

Wat ik helemaal kwalijk vind is dat BBB graag doet alsof ze trans mensen heel erg steunen. BBB schrijft in hun verkiezingsprogramma dat ze “de unieke uitdagingen van transgenders erkennen” en dat ze “het belang van kwalitatieve zorg voor zowel jongeren als volwassenen benadrukken”. Op Twitter plaatst BBB ook vrolijke berichtjes over Pride. Maar tegelijkertijd lopen hun Kamerleden en premierskandidaten dus te raaskallen over genderideologie en woke hysterie, vergelijken ze transgenderrechten met pedofilie, vinden ze hun onderbuik belangrijker dan het oordeel van artsen en doen ze in de Kamer pogingen om transgender jongeren hun essentiële, vaak levensreddende zorg te ontnemen. Hoe kun je dat met elkaar rijmen?

Het moge duidelijk zijn: bij BBB is de zorg voor transgender jongeren niet veilig. Met dit soort uitlatingen lijken transgender mensen en hun rechten bij hen überhaupt niet veilig te zijn. Deze partij is de grootste in de Eerste Kamer, en kan na de verkiezingen ook een serieus machtsblok worden in de Tweede Kamer. Er is zelfs een goede kans dat BBB deel gaat uitmaken van het volgende kabinet. Dat een partij in zo’n positie zo denkt over transgender jongeren, hun zorg en hun bestaan, daar maak ik me serieus zorgen over.