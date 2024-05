Van der Plas (BBB) blijft in debat doodleuk allang ontkrachte lulkoek over seksuele voorlichting herhalen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 405 keer bekeken • bewaren

Als het gaat om seksuele voorlichting, wil BBB-leider Caroline van der Plas af van "al die gekkigheid die over kinderen wordt uitgestort als ze vijf, zes jaar oud zijn". Dat zei ze in een woordenwisseling met D66-leider Rob Jetten die meer duidelijkheid wil over wat Van der Plas bedoelt. Die herhaalt vervolgens een keur aan allang ontkrachte leugens afkomstig uit de extreemrechtse haatcampagne die in 2023 werd gevoerd tegen de Rutgers Stichting en Pim Lammers in De Week van de Lentekriebels in het primair onderwijs.

In het hoofdlijnenakkoord van de ultrarechtse coalitie PVV, VVD, NSC en BBB staat dat doelen over seksuele voorlichting "neutraal en beter toegesneden op de leeftijd van leerlingen" moeten zijn. Wat houdt dat precies in, wil Jetten van Van der Plas weten. Die antwoordt: "U weet het wel. Hoe ze bepaalde seksuele handelingen moeten verrichten aan de onderkant van het lichaam van de andere persoon, dat is toch niet normaal? Dat gaan we kinderen toch niet vertellen?" Ook zegt Van der Plas dat ze zich "kapot schrok" op het moment dat ze zelf voor het eerst hoorde hoe seks werkt. Op haar elfde of twaalfde wilde ze dat al niet weten, zegt ze. "Laat staan als je vijf bent."

Alleen, geen van de beweringen die Van der Plas doet, behalve dan misschien dan over haar eigen schrikreactie, is waar. Een terugblik op wat er ook alweer aan de hand was. De desinformatiecampagne waarin deze beweringen oorspronkelijk werden gedaan, ontstond vorig jaar in de hoek van Forum voor Democratie en werd mede gevoed door de extreemrechtse Telegraaf-demagoog Wierd Duk en de van racisme en groepsbelediging verdachte extremist Raisa B.

Forum-leider Baudet beweerde onder andere dat er op basisscholen ook boeken werden verspreid met daarin illustraties waarin wordt uitgelegd hoe je moet pijpen. In de Tweede Kamer liet Baudet zelfs een foto van het boekje zien aan toenmalig minister Dennis Wiersma (VVD, Onderwijs). Volstrekte onzin, bleek toen al. Het boekje waar Baudet driftig mee stond te wapperen was een al in 2011 gepubliceerd werk met de titel "Wat is seks?", geschreven door pedagoog en ontwikkelingspsycholoog Channah Zwiep. Het boekje is gebaseerd op allerlei vragen van kinderen over seksualiteit en wordt aangeboden door de Rutgers Stichting. Alleen: het boekje was en is géén onderdeel van welk lespakket op basisscholen dan ook. Ook andere zogenaamde voorbeelden van expliciet seksuele handelingen die op scholen werden onderwezen, bleken volkomen lulkoek te zijn.