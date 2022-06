Politici spreken schande van intimidatie minister: ‘Ondermijning democratie’

11 jun. 2022 - 12:58

hou eens een enquete? want men zegt dat er zoveel steun is voor boeren. ik ben al jaren klaar met die agressieve idioten. al 50 jaar weten zij dat het niet goed is om eenzijdig te boeren, zien zij in hun omgeving de diversiteit afnemen. 30 á 40 jaar geleden werd al gepraat over veranderingen in klimaat n.a.v. het gat in de ozonlaag destijds [dat overigens wereldwijd aangepakt werd d.m.v. samenwerking wereldwijd om 1 plan uit te voeren}, een groot probleem dat serieus werd genomen. boeren hadden al decennia geleden in opstand moeten komen, tegen de plannen om groot!-veel!-meer! tegen te gaan, beter te boeren voor meer diversiteit omdat boeren altijd wisten wat beter is voor de omgeving. ze zijn gegaan voor de subsidies i.p.v. voor een goede omgeving, kijken jaren toe dat dingen niet goed gaan en zijn nu de misselijkmakende aanhang van BBB - CDA -VVD die menen te mogen bedreigen. moeten wij naar die boerderijen gaan, boos?

