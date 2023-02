Poetin-apologeet Jeremy Corbyn wil als onafhankelijke kandidaat meedoen aan verkiezingen

15 feb. 2023 - 20:13

Hm, ik las vanavond nog dat Corbyn "no intention of standing as an independent" heeft. Weliswaar in de Evening Standard, maar ze citeren kennelijk Diane Abbott, dat is wel een van zijn vertrouwelingen: https://www.standard.co.uk/news/politics/jeremy-corbyn-mp-labour-independent-abbott-starmer-b1060626.html En dat citaat staat ook in het artikel in de Guardian zie ik nu. Maar goed, als Corbyn het toch doet en als hij aanzienlijke populariteit geniet in zijn district dan zou hij het kunnen redden, dat is ten goede of ten kwade nu eenmaal een gevolg van het kiesstelsel daar. En dan, een nieuwe partij? Dat zou in principe de conservatieven helpen. Of een extraparlementaire beweging, we zullen zien. Ik heb de indruk dat hij er nog niet klaar mee is.