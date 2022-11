Breuk met tijdperk-Corbyn: Keir Starmer nieuwe Labour-leider

7 apr. 2020 - 1:10

@Pater Anders dan u heb ik geen aanstoot genomen aan de uitspraak van Livingstone, en als antisemitisch heb ik ‘m nooit beschouwd. Dit is wat hij zei: ‘Let’s remember when Hitler won his election in 1932, his policy then was that Jews should be moved to Israel. He was supporting Zionism – this before he went mad and ended up killing six million Jews.’ https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/labour-anti-semitism-row-full-transcript-of-ken-livingstones-interviews-a7005311.html Ik vond de uitspraak overbodig en onhandig, maar ik heb ‘m opgevat zoals Livingstone zelf tien keer heeft toegelicht, dezelfde dag nog: ‘Back in 1932 when Hitler won the election that brought him to power, his policy then was to deport all Germany’s Jews to Israel. That’s not because he was a Zionist, it is because he hated Jews.’ ‘His policy in 1932 wasn’t to kill the Jews, it was to deport them all to Israel. The simple truth, if you go back and check, that was Hitler’s policy when he first came to power – to move Germany’s Jews to Israel.’ ‘I’ve not said that Hitler was a Zionist, what I said was his policy in ‘32 was to deport Germany’s Jews to Israel.’ ‘Hitler was a monster from start to finish but it’s simply the historical fact.’ Ik zie hier in de verste verte geen antisemitisme, en de storm die Livingstone over zich heen kreeg was niets anders dan een hetze, louter bedoeld om hem te beschadigen en weg te krijgen, zoals ook Naz Shah, Corbyn zelf en andere invloedrijke politici die ‘pro-Palestijns’ zijn daarmee te maken kregen, en zoals ook buiten het VK personen die ‘pro-Palestijns’ zijn daarmee te maken kregen en krijgen. Het historische feit is, zoals u zelf ook schrijft, dat er in de jaren dertig inderdaad besprekingen plaatsvonden tussen zionistische leiders in Palestina en het naziregime, uitmondend in concrete overeenkomsten over de emigratie van Duitse joden. Dat is wat Livingstone zei. Hij zei dus niet, zoals David Rich hem in het Volkskrant-interview kwaadaardig in de mond legde, ‘dat Adolf Hitler het in de jaren dertig op een akkoordje heeft gegooid met zionisten om een Joodse staat te vormen’. Een interessant artikel hierover is https://jamiesternweiner.wordpress.com/2016/04/29/ken-livingstone-gobshite-yes-antisemite-no/#_ftn1 [Verder vind ik de algemene veroordeling van het zionisme door Huysman en jou een stapje te ver.] Ik heb me niet over het zionisme uitgelaten en vind het debat daarover doorgaans onvruchtbaar, alleen al omdat onduidelijk is waar het over gaat, wat men om te beginnen onder zionisme bestaat: politiek, cultureel, religieus, joods, christelijk, liberaal, praktisch, modern, links, rechts - roept u maar. Waar ik tegen gekant ben is wat in Israël het ‘moderne zionisme’ heet, het zionisme van Rivlin, Netanyahu en het grootste deel van het Israëlische politieke spectrum, alsmede van de evangelisch-christelijke wereld, waarin het ‘joodse recht’ op Oost-Jeruzalem en de Westoever centraal staat. Dit religieus-politieke zionisme is de ideologische dynamo waarop de bezetting en kolonisering (en komende annexatie) draaien. Het is een racistische en agressieve ideologie en, zoals ik hierboven aan Mark Huysman schreef, een klassiek voorbeeld van antisemitisme. Israëlische misdaden worden erin tot ‘joodse misdaden’ gemaakt. Maar om kritiek op misdaden van de Israëlische staat te uiten heb ik het begrip zionisme niet nodig. Dat leidt alleen maar af van de hoofdzaak. Wat niet wegneemt dat ik (de ontwikkeling van) het zionisme interessant vind - uitgelezen gespreksstof voor bij het knappend houtvuur.