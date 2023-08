Pieter Omtzigt: geen coalitie met PVV of Forum Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1046 keer bekeken • bewaren

Pieter Omtzigt zal met zijn partij Nieuw Sociaal Contract niet in een coalitie stappen met de xenofobe PVV of het fascistische Forum voor Democratie. Dat zegt hij in een interview met Tubantia. “Voor mij moeten partijen voldoen aan de basisvoorwaarden van rechtsstatelijkheid. Als dat er niet is, dan kunnen we niet samen in een coalitie. Daarom zie ik coalitiesamenwerking met PVV en FvD niet gebeuren.”

De ex-CDA’er maakt daarmee dezelfde keuze als de nieuwe CDA-leider Henri Bontenbal. Die verklaarde vorige week bij Nieuwsuur dat hij dat Forum en de PVV uitsluit. “Die partijen laten steeds zien dat ze de democratische rechtsstaat vaak niet respecteren. We gaan niet met ze in een coalitie en ook niet in een gedoogconstructie”, aldus Bontenbal. De nieuwe VVD-leider Dilan Yeşilgöz ziet in de wegens groepsbelediging veroordeelde Geert Wilders wel een mogelijke coalitiepartner.

Met zijn aankondiging van een nieuwe partij op zondagavond overschaduwde Omtzigt de campagneaftrap van het CDA die eveneens op zondagavond plaatsvond. De ruggengraat van Nieuw Sociaal Contract wordt gevormd door mensen die voorheen actief waren voor de christendemocraten. De twee meest in het oog springende steunpilaren van Omtzigt zijn volgens de Volkskrant Nicolien van Vroonhoven en Hein Pieper.

“Van Vroonhoven (1971) is jurist en voormalig Tweede Kamerlid voor het CDA. Ze zat samen met Omtzigt acht jaar lang in de fractie in de tijd dat Jan Peter Balkenende de partij leidde. Daarvoor was zij Balkenendes beleidsmedewerker. (…) Hein Pieper (1962) trad zondagavond uit de coulissen als de partijvoorzitter van Nieuw Sociaal Contract, de partij waarmee Omtzigt mee gaat doen op 22 november. Pieper is theoloog en was voorheen onder meer pastoraal werker. Ook Pieper is voormalig CDA’er. In 2009 en 2010 was hij korte tijd Tweede Kamerlid.”