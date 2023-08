Yesilgöz trekt VVD verder naar rechts, ziet in Wilders een mogelijke coalitiepartner

VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz verlaat de positie die haar voorganger Mark Rutte innam en ziet op voorhand geen beletsel in de vorming van een regering met Wilders en zijn PVV. Rutte sloot dat uit zo lang Wilders de beledigende uitspraken over Marokkaanse-Nederlanders, waar hij door de hoogste rechter voor is veroordeeld, niet terugnam.