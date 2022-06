Zo voerde Caroline van der Plas vier jaar geleden campagne voor het CDA

27 jun. 2022 - 9:25

Het is de bekende manier van elimineren, het op de persoon spelen en proberen te cancellen. Het CDA was 4 jaar geleden nog de partij voor de boeren, alleen nu met D'66 in het kabinet, zijn ze dat kwijt. Uiteraard is de BBB "extreem rechts", dat zijn alle partijen die zich rechts van het midden opstellen en alle partijen links van het midden zijn "extreem links". Het is de devaluatie van het gebruik van woorden als populisme, fascisme en racisme, ze verliezen hun zeggenschap omdat ze te vaak gebruikt worden om andersdenkenden de mond te snoeren. In plaats van het bieden van een visie, inhoud en onderbouwing is het makkelijker om de discussie dood te slaan, dan om een debat op te zetten over de fundamentele problemen. Dan zal blijken dat er een chronisch gebrek is aan visie en een stip op de horizon. Dan is het makkelijker om de discussie te ontwijken. Kopie gedrag uit de politiek en het werkt ook nog. Het lost echter helemaal niets op, waardoor alle fundamentele problemen naar de toekomst worden geschoven, en de stilstand overheerst in de politiek. Soms komt er een ballonnetje, wat in de kortste keren lek geschoten wordt. Zoals die constant aangepaste kaart, die de minister ook niet snapt. Daarom wordt de uitvoering naar de provincies overgeheveld, het als alle decentralisaties, waar de regering ook geen oplossing voor had. Dat blijkt nu in de jeugdzorg, bijstand en alles wat over de schutting is gegooid.