PFAS-vervuilers zadelen samenleving op met kostenpost van honderden miljarden euro's

Europese landen staan voor een financiële ramp als de aanpak van PFAS-vervuiling niet drastisch verandert. Een nieuw EU-rapport waarschuwt dat de maatschappelijke kosten kunnen oplopen tot 440 miljard euro in 2050, voornamelijk door gezondheidsschade. Dat meldt de NOS. Nederland staat er bijzonder slecht voor met bijna vijfduizend vervuilde locaties. Alleen België scoort nóg slechter.

PFAS zijn een groep stoffen die kunnen zorgen voor schade aan het immuunsysteem en kunnen kankerverwekkend zijn. De giftige stoffen breken niet af en stapelen zich op in de voedselketen, waardoor bijna iedereen in Nederland te veel PFAS in het bloed heeft. Hierdoor worden PFAS ook wel forever chemicals genoemd. Vorig jaar bleek al uit onderzoek dat nog maar 4 procent van het Nederlandse grondwater vrij is van PFAS.

De NOS schrijft:

In het onderzoek worden verschillende scenario's geschetst. Als er niets verandert in het beleid, lopen de maatschappelijke kosten op tot 440 miljard in 2050. Veruit het grootste deel van dit bedrag komt door schade aan de gezondheid en daarbij behorende kosten. Wanneer PFAS niet verboden worden, maar Europese landen zich tegelijkertijd wel gaan houden aan strikte normen voor water en bodem, lopen de kosten op tot maar liefst 1700 miljard euro in 2050. Dat geld zou voor een groot deel gaan naar dure waterzuiveringsmethoden en bodemsaneringen. In het scenario dat er zo snel mogelijk een totaalverbod op PFAS wordt ingevoerd, zouden de kosten het laagst liggen: 330 miljard euro.

De onderzoekers zeggen ook dat de genoemde kosten ruwe schattingen zijn. In werkelijkheid kunnen die nog veel hoger oplopen. Zo zijn de gezondheidskosten nog grotendeels onbekend. Ook is de door PFAS veroorzaakte schade aan de omgeving nog niet volledig in kaart gebracht. Bijvoorbeeld boeren en vissers kunnen door deze schade in de problemen komen met nog onbekende kosten tot gevolg.