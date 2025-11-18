Terwijl pfas-pesticiden onomkeerbaar de bodem vervuilen, weigert Wiersma (BBB) opnieuw in actie te komen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 86 keer bekeken • bewaren

Demissionair landbouwminister Femke Wiersma (BBB) blijft een besluit over schadelijke pfas-pesticiden voor zich uit schuiven. Eind juli verbood Denemarken 23 bestrijdingsmiddelen na onderzoek waaruit bleek dat deze gevaarlijke chemicaliën naar bodem en grondwater lekken. Het gaat om middelen die tfa (trifluorazijnzuur) produceren, een stof die verminderde vruchtbaarheid, oogschade en leverproblemen kan veroorzaken. Dat meldt Trouw.

Wiersma zegt het Deense onderzoek eerst te willen laten toetsen door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, een proces waarvan de duur nog onduidelijk is. Dit terwijl het gebruik van pfas-pesticiden in Nederland tussen 2020 en 2023 bijna verdubbelde en drinkwaterbedrijven alarmbellen luiden over verontreinigd grondwater.

Als het ministerschap van Wiersma ergens om bekendstaat, is het wel het voortdurende vertragen en blokkeren om zo maar geen enkele maatregel te nemen die weliswaar de volksgezondheid ten goed komt, maar voor boeren mogelijk nadelig is. In juli van dit jaar oordeelde de rechtbank Overijssel dat de inmiddels dubbeldemissionaire minister misbruik heeft gemaakt van haar bevoegdheden door de openbaarmaking van uitstootgegevens van veehouderijen te blokkeren, een actie die volgens de rechter niet anders kan worden begrepen dan als een poging om publicatie te vertragen. Haar omgang met Woo-verzoeken over veehouders kost de overheid naar schatting 15 tot 60 miljoen euro per jaar, terwijl ze tegen advies van haar ambtenaren in hoger beroep ging tegen het rechterlijk oordeel.

GroenLinks-PvdA Kamerlid Laura Bromet noemt Wiersma nu "een minister op weg naar de uitgang" die zich verschuilt achter adviescolleges. De drinkwaterbedrijven, verenigd in Vewin, dringen aan op een onmiddellijk verbod zoals in Denemarken, omdat pfas-uitspoeling naar grondwater onomkeerbaar is. Op de Nederlandse markt zijn momenteel 116 middelen beschikbaar op basis van 25 toegelaten pfas-pesticiden. Wanneer Nederland een besluit neemt, blijft ongewis.