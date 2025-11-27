Nog maar vier procent van Nederlands grondwater is vrij van giftige stoffen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 121 keer bekeken • bewaren

Om het met Oprah Winfrey te zeggen: Jij krijgt pfas, en jij krijgt pfas, iedereen krijgt pfas! Uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat het grondwater in Nederland vrijwel nergens meer schoon is. Met dank aan door mensen geproduceerde en geloosde afvalstoffen en bestrijdingsmiddelen, is nog slechts 4 procent van het Nederlandse grondwater vrij van giftige rotzooi. Dat meldt Trouw.

Pfas, ook wel forever chemicals genoemd omdat ze zoals die naam al doet vermoeden nooit meer uit het milieu gaan, is aangetroffen in 85 procent van het ondiepe grondwater. In de helft van die metingen overschrijdt de pfas-vervuiling de nieuwe Europese normen. Uit het onderzoek blijkt verder dat in 71 procent van de provinciale meetfilters in ondiep grondwater pesticiden zaten. In een kwart daarvan lag het gehalte boven de norm. De vervuiling komt voor een groot deel van de intensieve landbouw. Trouw schrijft:

Soms gaan die twee samen: uit onderzoek bleek onlangs dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen met pfas toeneemt, terwijl het totale pesticidengebruik in de landbouw juist daalt; volgens het CBS nam dat tussen 2020 en 2024 af met 20 procent.

Eerder deze maand bleek dat dubbeldemissionair landbouwminister Femke Wiersma (BBB) een besluit over schadelijke pfas-pesticiden voor zich uit blijft schuiven. Denemarken verbood in juli van dit jaar 23 bestrijdingsmiddelen na onderzoek waaruit bleek dat deze gevaarlijke chemicaliën naar bodem en grondwater lekken. Wiersma, waarvan de gehele desastreuse kabinetsperiode niet is gebleken dat ze iets anders kan dan traineren, zegt het Deense onderzoek eerst te willen laten toetsen door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, een proces waarvan de duur nog onduidelijk is.