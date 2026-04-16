Paus blijft steken uitdelen aan Trump: 'Wereld verwoest door handvol tirannen'

Paus Leo heeft in een toespraak in het westen van Kameroen gezegd dat "de wereld wordt verwoest door een handvol tirannen" die miljarden aan wapens verspillen. Hij uitte ook kritiek op leiders "die religieuze taal bezigen om oorlogen te rechtvaardigen". Opnieuw een duidelijke steek onder water naar Trump en zijn handlangers, zonder deze bij naam te noemen.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de paus deze maand herhaaldelijk aangevallen en beledigd in uitspraken en op sociale media. De voorzitter van de Amerikaanse bisschoppenconferentie, Paul Coakley, was een van de rooms-katholieken die geschokt heeft gereageerd, zo meldt ANP. Hij beklemtoonde dat "de paus geen rivaal van Trump is en ook geen politicus, de paus is plaatsvervanger van Christus die spreekt vanuit het evangelie", aldus Coakley.

De Amerikaanse minister van Defensie (of zoals ze het zelf noemen, Oorlog), bewees direct het punt dat de paus probeerde te maken. In een toespraak vanuit het Pentagon opende hij maar weer eens de aanval op journalisten die hij "Farizeeërs" noemde en zo geobsedeerd zouden zijn met Trump dat ze "de genialiteit van onze krijgers niet willen zien".