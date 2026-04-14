Paus zet goddeloze Trump nog eens op zijn plek: 'Onze Vader staat niet aan de kant van de pestkop'

Paus Leo XIV is niet van plan stil te blijven richting de oranje autocraat in Washington. Vanuit Algerije verklaarde hij dat God, verscheurd door de oorlogen in de wereld, niet aan de kant staat van de machtigen die anderen onderdrukken. De uitspraken worden breed gezien als een verdere aanval op de Amerikaanse president Donald Trump en zijn steun aan zijn genocidale BFF Benyamin Netanyahu in de illegale oorlog met Iran.

"Het hart van onze Vader is niet bij de slechten, bij de pesters, bij de hoogmoedigen," zei Leo. "Gods hart is bij de geringen en de nederigen, en met hen bouwt hij dag na dag zijn koninkrijk van liefde en vrede."

Het is niet de eerste keer deze week dat de paus botst met het fascistische regime in Washington. Maandag reageerde hij al op Trumps woedeaanval (de president noemde hem zwak en waardeloos op het gebied van criminaliteit en buitenlands beleid) door te zeggen dat hij niet bang is voor hem. Trump ontstak in een TruthSocial-tirade tegen de paus, waarbij hij ook een AI-afbeelding van zichzelf als Jezus deelde. Na felle kritiek vanuit zijn eigen achterban besloot hij die toch maar te deleten en vervolgens net te doen of hij niet wist wat het betekende.

In een aparte boodschap aan de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen waarschuwde paus Leo dinsdag voor "de gevaren van macht zonder morele grondslag". Democratie is volgens hem geen louter procedurele aangelegenheid, "maar een erkenning van de waardigheid van ieder mens. Zonder die fundering," zo stelde hij, "ontaardt ze in meerderheidstirannie of een dekmantel voor de dominantie van economische en technologische elites".