Winnaar FIFA-vredesprijs voert oorlog met iedereen, van Iran tot en met de paus Actueel Vandaag

Stabiel genie Donald Trump is weer voortvarend aan een nieuwe week begonnen. Temidden van zijn illegale oorlog met Iran, waarover zometeen meer, heeft hij ook nog de tijd gevonden om ruzie te zoeken met paus Leo. Die laatste is daar verder niet heel erg van onder de indruk, maar toch. Paus Leo gebruikte zijn paasboodschap al om - zonder ze bij naam te noemen - Trump en diens minister van Oorlog Pete Hegseth te laten weten dat ze verkeerd bezig zijn en in strijd met de lessen van de Bijbel handelen. Vooral Hegseth, die zich op de borst klopt vanwege zijn zogenaamde christen-zijn, mag zich daar terecht door aangesproken voelen.

De paus had ook kritiek geuit op het genocidale dreigement van Trump dat "een hele beschaving zal sterven" in Iran. Leo noemde Trumps uitspraken "onacceptabel" en riep op tot een vreedzame oplossing van de oorlog tegen Iran. Ook vroeg de paus om "diepgaande bezinning" over de manier waarop migranten in de VS onder de regering van Trump worden behandeld. Nu liet de paus dit weekend ook nog eens weten dat hij zijn thuisland de Verenigde Staten op 4 juli niet zal bezoeken wanneer de jaarlijkse Onafhankelijkheidsdag tevens het 250-jarig bestaan van de natie betekent.

Trump heeft de nacht van zondag op maandag gebruikt om via zijn eigen sociale netwerk TruthSocial aanvallen op de paus te lanceren. Zo noemde hij Leo onder meer "zwak" op het gebied van misdaadbestrijding en buitenlands beleid, stak hij een onsamenhangend betoog af over Covid-maatregelen in het Vaticaan en vond Trump Leo's broer aardiger omdat hij een MAGA-aanhanger zou zijn. Ook zei Trump dat Leo op geen enkel lijstje stond om de vorige paus op te volgen en dat hij nu alleen in het Vaticaan zit omdat Trump in het Witte Huis zit. Vervolgens deelde Trump nog een AI-plaatje van zichzelf als Jezus en nog een hele reeks voer voor psychologen.

Paus Leo wordt ondertussen niet warm of koud van Trumps getier. Hij benadrukte dat hij geen politicus is en geen behoefte te hebben aan een debat met Trump. Maar zo zei hij ook, hij heeft evenwel geen plannen om zijn vredesboodschap te veranderen. "Er lijden te veel mensen in de wereld. Er vallen te veel onschuldige slachtoffers. En ik denk dat iemand moet opstaan en zeggen dat het anders kan." Tot slot maakte Leo nog een lacherige opmerking over de nogal Orwelliaanse naam van Trumps sociale netwerk TruthSocial.

Het leidde tot bijval voor de paus uit onverwachte hoek: Iran. President Masoud Pezeshkian schreef op X: 'Zijne Heiligheid paus Leo XIV (@Pontifex), namens de grote natie Iran veroordeel ik de belediging aan Uw Excellentie, en verklaar ik dat de ontwijding van Jezus, de profeet van vrede en broederschap, voor geen enkel vrij mens aanvaardbaar is. Ik wens u glorie door Allah.'

Daarmee zijn we zoals gezegd aangekomen bij Iran. Na de compleet mislukte onderhandelingen tussen Iran en de VS, heeft Iran laten weten de Straat van Hormuz gesloten te houden voor vijandige landen als de VS en Israël en diens bondgenoten. Dat bracht het oranje onbenul op het geniale idee om dan zelf maar de blokkade te blokkeren. Volgens Trump hoefde hij dat niet alleen te doen, maar zijn er meerdere NAVO-lidstaten die hebben toegezegd daarbij te helpen. Hij noemde geen namen van landen en dat heeft een reden: die zijn er namelijk niet. Waar de meeste lidstaten zich gewoon stil hielden, liet de Britse premier Keir Starmer wel onomwonden weten dat zijn land in elk geval niet zal helpen om de straat verder te blokkeren. Hij is wel bereid om met een coalitie van lidstaten, waaronder Nederland, te helpen de Straat vrij te maken van mijnen om de doorvaart veilig te maken, wat pas kan ná een bestand. Trump blijft echter elke stap richting zo'n bestand torpederen, waardoor Iran inmiddels heeft aangekondigd elk schip aan te vallen dat zonder toestemming door de Straat vaart.

Volgens Trump zal nu geen enkel schip nog de Straat van Hormuz kunnen verlaten omdat de Amerikanen, zonder vrienden - die hebben ze eigenlijk niet meer - hun vloot daar hebben geparkeerd. Dat levert weer geheel nieuwe problemen op. Ten eerste drijft het de olieprijzen nog verder op, wat direct te zien was op de beurzen. Maar ook loopt de VS het risico zich de vijandigheid van hele andere grootmachten op de hals te halen. India en China bijvoorbeeld, die wel toestemming hebben om hun tankers uit te laten varen, zullen volgens het plan van Trump ook worden tegengehouden. En dat zal in respectievelijk New Delhi en Beijing niet in goede aarde landen.