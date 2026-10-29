Partij voor de Dieren roept coalitie op afstand te nemen van 'geradicaliseerde SGP' Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 427 keer bekeken • Bewaren

"Een ongebruikelijke, maar in onze ogen noodzakelijke oproep aan Rob Jetten en zijn coalitie", zo noemt de Partij voor de Dieren haar petitie waarin de premier en zijn kabinet wordt gevraagd niet langer met de "geradicaliseerde" SGP te onderhandelen. Volgens de PvdD zet de SGP zich niet alleen af tegen bestaande vrouwen- en lhbtiq-rechten, maar wil zij die actief terugdraaien.

In de petitietekst schrijft de PvdD:

In 2023 noemde SGP-leider Chris Stoffer intimiderende demonstraties bij abortusklinieken “juist mooi” en betuigde hij steun aan demonstranten bij een abortuskliniek. Daarna ging het van kwaad tot erger. Een nieuw dieptepunt was de motie van afkeuring van de SGP tegen minister Hermans van Volksgezondheid. Terwijl Hermans niets anders deed dan op integere wijze de bestaande wet over abortus uitleggen. Gelukkig stemde dinsdag een grote meerderheid van de Kamer hier tegen. Maar dat doet niets af aan de ernst van de situatie. Deze motie was niet alleen een vorm van staatsrechtelijk vandalisme, maar ook onnodig traumatiserend voor veel Nederlandse vrouwen.

De PvdD zegt het nu noodzakelijk te vinden om "een duidelijke ethische en politieke grens" te trekken.

De oproep komt op een gevoelig moment. SGP trekt gezamenlijk met JA21 en BBB op in de onderhandelingen met het minderheidskabinet over het Belastingplan. Het mislukken van dat plan kan tot desastreuse gevolgen leiden. De PvdD stelt dat de SGP haar "oerconservatieve agenda" probeert te verweven met het belastingdossier, wat de partij "onacceptabel en ronduit gevaarlijk" noemt.