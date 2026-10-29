BBB sluit zich aan bij JA21 en SGP voor bbbelastingplan, CDA en D66 worden gek van Eelco Heinen (VVD) Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 294 keer bekeken • Bewaren

Het minderheidskabinet houdt het spannend tot het einde. Nog altijd is het onduidelijk hoe VVD, D66 en CDA een meerderheid denken te vinden voor hun belastingplan.

Al sinds het aantreden van het kabinet-Jetten lijkt de keuze duidelijk. De coalitie kan een meerderheid krijgen met de hulp van PRO en Volt of proberen om genoeg steun te vinden bij de ultrarechterflank van de Tweede en Eerste Kamer. Inmiddels heeft BBB zich in de onderhandelingen aangesloten bij JA21 en SGP.

De drie ultrarechtse partijen leggen eisen op tafel die op het eerste gezicht totaal onaanvaardbaar zijn voor de coalitie. Zo wil BBB dat de stikstofplannen van tafel gaan. De SGP eist dat het kabinet niets doet op de onderwerpen abortus en draagmoederschap. En JA21 wil de spreidingswet de facto afschaffen.

Ondertussen blijft het ook rommelen binnen de coalitie. Minister van Financiën Eelco Heinen (VVD) tergt niet alleen de oppositie, maar ook zijn coalitiepartners D66 en CDA. Die partijen worden onderhand hoorndol van het eigengereide optreden van de VVD-bewindspersoon.

Eerst maakte Heinen woensdag bekend dat hij een oplossing heeft voor box 3, maar dat hij die niet met de oppositie wilde delen . Daarna bleek hij ook nog een afspraak te hebben met de agressieve zetelrover Gidi Markuszower zonder dat hij het CDA en D66 daarvan op de hoogte had gesteld.

Dat er nu zo’n groot probleem is met box 3 is overigens ook volledig te danken aan Heinen. De VVD-minister kondigde op de dag van de regeringsverklaring plotseling aan dat een eerder voorstel, dat al in de Eerste Kamer lag, niet voldeed en moest worden vervangen door een compleet ander systeem.

Die plotselinge koerswijziging had Heinen met vrijwel niemand besproken . Coalitiepartners CDA en D66 waren dan ook stomverbaasd. De vraag is of de twee partijen zich nu weer door de VVD’er laten overvallen.