Paniek bij de VVD: minister vindt Hitler-groet bij nader inzien toch nazistisch

Is er nog iemand bij de VVD die zelfstandig kan nadenken? Of kunnen VVD’ers alleen maar de talking points herhalen die op gezette tijden via de groeps-chat worden verspreid? Wie dinsdag naar het optreden van demissionair minister Foort van Oosten (VVD) keek, begint het laatste te vermoeden.

De VVD staat altijd vooraan om mensen van Jodenhaat te beschuldigen, maar nu weigerde de minister in de Kamer om relschoppers die de Hitler-groet brachten, neonazistisch te noemen. In een ontluisterend interview met Marc Belinfante van EenVandaag bleef de bewindsman bij zijn standpunt.

“Iemand die voor een brandende politieauto de Hitler-groet maakt, hoe noemt u dat?”, vroeg Belinfante. “Is dat een padvinder? Is dat iemand van de schaakclub of een neonazi?” Van Oosten weigerde de vraag te beantwoorden. “Ik begrijp heus uw vragen wel”, aldus de VVD’er. Belinfante: “Des te erger dat u niet antwoordt.”

Later op de dag haalde Van Oosten alsnog bakzeil in de Kamer. Opeens was er toch sprake van “hooligans en extreemrechtse relschoppers”. De Hitler-groet vond hij bij nader inzien “nazistisch en antisemitisch en dus verwerpelijk en afschuwelijk”. “Ik ben er maar even heel erg duidelijk over. Daar was ik vanmiddag te star in.”