VVD-minister Van Oosten weet zogenaamd niet wat een nazi is, Wilders loopt ook weg van eigen tweets

Het is natuurlijk ook wel een beetje pijnlijk: sta je als partij de godganse dag te verkondigen dat bijna alle problemen in het land niet veroorzaakt zijn door je eigen beleid, maar door asielzoekers en immigranten, begint er opeens een groep rechtsextremisten met exact die denkbeelden politieagenten en journalisten te molesteren. Sta je dan, als kersverse demissionaire minister met al die lastige vragen daarover. Foort van Oosten heeft het dan ook zichtbaar moeilijk als EenVandaag-journalist hem op de man af vraagt hoe je dat nu eigenlijk noemt, iemand die voor een brandende politieauto de Hitlergroet brengt. Van Oosten heeft een hoop woorden nodig om maar niet te spreken van neonazi's en laten we eerlijk zijn, dat is zelfs voor een VVD'er behoorlijk gênant.