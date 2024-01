Oud-winnaars De Slimste Mens walgen van racistische aanvallen op Akwasi op rioolmedium X

Oud-winnaars van spelshow De Slimste Mens hebben met afschuw gereageerd op de stortvloed van racisme en andere haat op sociale media richting deelnemer Akwasi. Dat doen ze in een gezamenlijke verklaring. De haatcampagne tegen Akwasi leidde er maandag toe dat KRO-NCRV besloot niet langer aanwezig te willen zijn op X.

In de verklaring schrijven de oud-winnaars “met afschuw kennisgenomen” te hebben van de berichten op X:

“We vinden het pijnlijk om te lezen dat deelname aan De Slimste Mens aanleiding is voor het delen van zoveel hatelijke reacties en, nu in het bijzonder, racistische verwensingen.

Dat vinden we heel erg. Juist omdat het zo ingaat tegen de geest van het programma. De Slimste Mens gaat om wat ons verbindt: kennis, cultuur en het plezier van met miljoenen Nederlanders samen elke avond hetzelfde spelletje spelen.”

Sinds de overname van Twitter door Elon Musk, die het omdoopte in X, is het sociale netwerk een vrijplaats geworden voor haat, racisme en desinformatie. Dat leidde er al toe dat vrijwel alle grote adverteerders zich van het platform hebben afgekeerd. De nieuwe koers van X is voor anderen juist reden om de vlag, al dan niet ondersteboven, uit te hangen.