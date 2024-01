KRO-NCRV stopt met X na racistische haatcampagne tegen Akwasi

KRO-NCRV stopt per direct met het gebruik van X (voorheen Twitter) als communicatiekanaal. Dat meldt de omroep in een laatste bericht op het volkomen afgegleden sociale netwerk. In een uitgebreidere verklaring op de website valt te lezen dat die beslissing genomen is wegens "de aanhoudende, veelal anonieme, haatdragende en ronduit racistische uitingen die op X worden gedaan". De druppel was de haat die volgde op een optreden van muzikant, activist en oprichter van Omroep Zwart Akwasi.

“X is in mijn ogen meer en meer verworden tot een maatschappij ontwrichtend platform. Met anonieme toetsenbordridders die vanachter hun laptop de meest weerzinwekkende bagger tikken. Dit werd nog eens extra duidelijk toen afgelopen week Akwasi van Omroep Zwart kandidaat was in De slimste mens. Elke avond was #Akwasi trending op X door alle racistische en negatieve posts. Wij staan als KRO-NCRV voor een samenleving waarin we in harmonie samenleven, een verbonden samenleving. Een social media kanaal dat aan zijn gebruikers alle ruimte lijkt te geven aan polarisatie en racisme past daar niet meer bij. Ik hoop dat andere omroepen en mediabedrijven ook de stap zetten om X niet meer te gebruiken.”