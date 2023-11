Miljardairskleuter Musk heeft publiekelijke meltdown omdat adverteerders zijn fascistische platform verlaten

Miljardair Elon Musk heeft een boodschap voor de vele bedrijven die gestopt zijn met adverteren op zijn sociale netwerk X, voorheen Twitter. "Go, fuck yourself", zei hij op een conferentie in New York. Volgens de eigenaar van het noodlijdende sociale medium wil hij niet eens meer dat de bedrijven terugkomen en hij noemt het vertrekken "chantage".