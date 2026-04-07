VS en Israël dreigen met meer oorlogsmisdaden

Nadat Donald Trump eerder al dreigde met het vernietigen van alle bruggen en elektriciteitscentrales in Iran, dreigt Israël nu het spoornetwerk aan te vallen. “Uw aanwezigheid in treinen en in de buurt van spoorlijnen brengt uw leven in gevaar”, luidt de Israëlische boodschap aan de Iraanse bevolking.

Het aanvallen van burgerdoelen als bruggen, energiecentrales en spoorwegen geldt als een oorlogsmisdaad. Trump heeft al laten weten zich “in het geheel geen” zorgen te maken over het schenden van het internationaal humanitair recht. Hij heeft aangekondigd Iran naar “het stenen tijdperk” te bombarderen als het regime de Straat van Hormuz niet vrijgeeft.

Een Pakistaans voorstel voor een wapenstilstand werd dinsdag zowel door Iran als door de Verenigde Staten afgewezen.