ON!-racist Raisa Blommestijn ook in hoger beroep veroordeeld Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 528 keer bekeken • Bewaren

Het racistische boegbeeld van de extreemrechtse complotfantastenomroep Raisa Blommestijn is ook in hoger beroep veroordeeld voor haar racistische uitlatingen op X in mei 2023. Dat meldt ANP. De rechter legde haar een taakstraf van dertig uur op, waarvan tien uur voorwaardelijk. Met die straf is de rechter overigens teruggegaan naar de oorspronkelijke eis, na het vorige proces werd Blommestijn nog veroordeeld tot een verdubbeling: 80 uur.

De veroordeelde racist schreef destijds onder andere op X, bij een volstrekt uit de context geplukt fragment: "Wéér een blanke man op straat in elkaar getrapt door een groep negroïde primaten. Hoeveel weerloze blanken moeten nog slachtoffer worden?" Het hof noemt Blommestijns tirade "kwetsend en onnodig grievend voor mensen van kleur".

Blommestijn werd ook veroordeeld voor smaad, omdat ze advocaat en voormalig Tweede Kamerlid Sidney Smeets van pedofilie had beschuldigd.

De kosten van het vorige proces werden illegaal bekostigd uit de omroepkas van Ongehoord Nederland. Dat druist in tegen de Mediawet, waarna het Commissariaat voor de Media bepaalde dat Blommestijn het bedrag van ruim dertigduizend euro moest terugbetalen.