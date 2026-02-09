Veroordeelde racist Raisa Blommestijn moet advocatenkosten terugbetalen aan omroep ON

Het Commissariaat voor de Media heeft maandag bepaald dat de extreemrechtse omroep Ongehoord Nederland (ON!) ruim dertigduizend euro aan advocatenkosten moet terugvorderen bij presentator Raisa Blommestijn. De omroep had deze kosten betaald voor haar verdediging in een strafzaak wegens groepsbelediging en smaad. Dat meldt NRC. Blommestijn werd eind 2024 veroordeeld tot 80 uur taakstraf voor een racistische tweet uit 2023 over jongens van kleur en een smadelijke uitlating over advocaat Sidney Smeets.
Volgens de mediawaakhond mocht ON! de kosten niet uit de verenigingskas betalen. De Mediawet staat alleen toe dat omroepen "zelf georganiseerde profilerende activiteiten" financieren, en een privé-strafzaak valt daar niet onder. Omdat Blommestijn haar uitlatingen deed als privépersoon, kan ON! ook geen beroep doen op zogenaamd goed werkgeverschap.
Meer over:actueel, raisa blommestijn, racisme
