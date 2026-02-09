Veroordeelde racist Raisa Blommestijn moet advocatenkosten terugbetalen aan omroep ON

Het Commissariaat voor de Media heeft maandag bepaald dat de extreemrechtse omroep Ongehoord Nederland (ON!) ruim dertigduizend euro aan advocatenkosten moet terugvorderen bij presentator Raisa Blommestijn. De omroep had deze kosten betaald voor haar verdediging in een strafzaak wegens groepsbelediging en smaad. Dat meldt NRC. Blommestijn werd eind 2024 veroordeeld tot 80 uur taakstraf voor een racistische tweet uit 2023 over jongens van kleur en een smadelijke uitlating over advocaat Sidney Smeets.