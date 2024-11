Omtzigt vindt demonstraties voor Gaza en klimaat groter probleem dan pestgedrag Wilders

Pieter Omtzigt begrijpt “een aantal bezwaren” van de eerder deze week opgestapte Kamerleden Rosanne Hertzberger en Femke Zeedijk “heel goed”. Dat zei hij zaterdagochtend tijdens het partijcongres. Welke bezwaren de NSC-leider precies goed begreep en welke niet blijft in nevelen gehuld, want zijn speech zat weer eens vol CDA-achtige vaagpraat.

Omtzigt, die een coalitie is aangegaan met de grootste parlementaire pestkop van de eeuw, klaagde over “de toon in het debat in Den Haag” zonder daarbij Wilders te noemen. Terwijl het volgens de opgestapte NSC-staatssecretaris Folkert Idsinga toch echt de PVV-leider was die hem over het randje duwde.